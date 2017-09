Avantis na delegação de educação que está na Rússia

O presidente da Faculdade Avantis, Mohamad Hussein Abou Wadi, faz parte da primeira delegação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) Internacional - Russia Experience, que está nas cidades de Moscou e São Petersburg, desde o primeiro dia deste mês, para conhecer as melhores práticas em educação superior em um dos países com maior número de universidades do mundo.

O grupo visitará a Associação de Ensino Superior da Rússia (ANVUZ) e irá conhecer universidades não governamentais para intercâmbio de experiências e práticas em áreas organizacionais, educativas e gerenciais com a oportunidade de criação de novos negócios. Eles também participarão de oficinas temáticas no famoso centro de Skoltech (Vale do Silício russo).

A intenção é a busca de convênios entre universidades e assinatura de acordo bilateral de cooperação com a Rússia.

Na pauta também a busca por maiores informações sobre o diferencial da educação superior russa que é a titulação conforme o tempo de estudo: se o aluno cursar uma instituição por quatro anos, recebe diploma de bacharel, cinco, de especialista, seis, de mestre.

O grupo permanecerá na Rússia até dia 10 de setembro.