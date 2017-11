Nova casa de shows e eventos vai inaugurar em Balneário Camboriú

Uma nova opção no mundo do entretenimento e lazer chega a Balneário Camboriu, no dia 24 de novembro, com a inauguração da casa de shows e eventos, a The Harbor. Localizada na Rua 4.500, nº 50, na Barra Sul, com capacidade para 740 pessoas.

Os sócios proprietários e irmãos, Marcel e Marlon Olsen, alegam que a oportunidade de entrar para o ramo de entretenimento surgiu por acaso, motivada pelo fato de a família, que investe na cidade há 40 anos, ser proprietária do imóvel da casa.

A The Harbor leva na assinatura o conceito e planejamento criado pelo produtor e gestor de moda internacional, Djoo Ferrari.



A casa oferece duas propostas: como espaço para eventos terceirizados através de locação e tambem de casa noturna, sendo a sexta-feira o auge da programação com eventos abertos ao público.

Lounge The Harbor by Djoo Ferrari

O Lounge The Harbor by Djoo Ferrari, possui um ar lúdico e vai embalar todas as sextas-feiras com muita música, começando com happy hour no final da tarde. As noites serão marcadas por shows temáticos, acrobacias em tecidos e performances sob conceito de Djoo Ferrari e direção artística da produtora Mirian Avila.

O Lounge abrirá todas as sextas-feiras a partir das 20h, transitando entre várias evoluções até às 5h.

Na noite de estreia, dia 24 de novembro, os sócios receberão clientes e convidados a partir das 22h, ao som das DJ’s Assad, da cantora D’Lara, finalista do The Voice, além da performance dos artistas da casa.

Com informações Dary Kumakola