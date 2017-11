CDL promove evento cheio de atrações na Barra Sul

Uma mostra de produtos de empresas associadas, exposição de carros antigos, mostra fotográfica do comércio local nas últimas quatro décadas e um espaço kids fazem parte da primeira edição do ‘BC em Ação’, um evento que a CDL de Balneário realizará a partir desta sexta-feira, dia 10 de novembro, no Food Park, na Barra Sul.

O evento seguirá até domingo., dia 12, junto com a segunda edição da CDL Cidadã.

Segundo a presidente da CDL Eliane Colla o objetivo é promover e divulgar as empresas associadas, assim como incentivar a realização de ações sociais com outras que permitem a entidade estar cada vez mais próxima da comunidade.

A programação faz parte das comemorações de 40 anos da CDL.

CDL Cidadã

Serviços de saúde, cidadania e lazer serão ofertados na CDL Cidadã, além de atividades esportivas, culturais e lúdicas.

“É mais uma oportunidade para a CDL e entidades parceiras apresentarem o trabalho que vem desenvolvendo e contribuir para a melhoria de qualidade de vida da comunidade”, comentou a presidente da CDL.

A CDL Cidadã terá a participação do Rotary, Faculdade Avantis, Procon, Grupo Raio de Sol da 3ª Idade, Seduc Intec - Cursos Profissionalizantes, Departamento de Economia Artesanal e apoio da Yang Modeladores.

AGENDA

BC em Ação

Data: 10 a 12 de novembro

Local: Food Truck Barra Sul

Horários: Dias 10 e 11 (sexta e sábado), das 17h às 23h, e no dia 12 (domingo) das 17h às 20h.