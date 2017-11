Negócios e empreendedorismo no mercado de luxo

Balneário Camboriú será sede do 1º Seminário Turismo de Negócios, nos dias 13 e 14, com a participação de 11 líderes empresariais para palestrar sobre negócios e empreendedorismo nos mercados de luxo, imobiliário, decoração, arquitetura e design.

Bruno Pamplona, CEO do The Royal Group Business Management, especialista no mercado de luxo e de investimentos, será um dos palestrantes. Ele falará sobre o tema “Conhecendo a mente milionária, da teoria a prática; como atender, encantar, vender e fidelizar clientes, mesmo em tempos de crise”.

Outro palestrante é Davide Breviglieri, CEO da Azimut Yachts, estaleiro italiano com fábrica em Itajaí/SC, presente em 68 países e um dos maiores fabricantes de iates do mundo.

Além destes, estão no programa Leandro Ferrari, da secretaria de Infraestrutura/SC, Osni Sibara, vice-presidente de turismo da Acibalc e diretor do hotel Sibara, Marina Sá e Michele Pires, diretora e vice da Associação Brasileira de Designers de Interiores/Regional SC, entre outros convidados.

Serviço

Seminário Turismo de Negócios 2017

Data: 13 e 14/11/2017

Local: Casa Hall Design District (Avenida do Estado Dalmo Vieira, 4770 Bairro Estados

Inscrições gratuitas em www.turismosc.com

Vagas Limitadas.

Informações 48 99668.7330