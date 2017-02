Como parte das atividades comemorativas aos 20 anos de funcionamento, o Atlântico Shopping, pioneiro em Balneário Camboriú, está passando por uma série de melhorias em sua estrutura.

A primeira fase iniciou em 2016 com a reestruturação do sistema de climatização do shopping e revitalização de parte da estrutura da praça de alimentação como: pisos, projeto de forro, iluminação em LED, infraestrutura elétrica, preventivo de incêndio e sistema de som e exaustão. Aproximadamente R$ 3 milhões já foram investidos até agora.

A segunda etapa da reforma já teve início com a revitalização de elevadores e escadas. A reestruturação ainda irá incluir estacionamento, iluminação, pisos dos demais pavimentos e banheiros até a modernização da fachada. Os trabalhos deverão terminar em 2018.

“Concluímos a primeira etapa das obras que, apesar de não ser tão visível, foi um projeto complexo e grandioso envolvendo a climatização do shopping com modernização e troca de todos os equipamentos da central de ar condicionado, com objetivo de proporcionar mais conforto e um clima agradável dentro de nossas instalações, além de reformas na praça de alimentação. Seguiremos em ritmo acelerado com novas reformas,” conta a gerente de marketing do Atlântico Shopping Catherine Signori Feix e Lima.

Investir na estrutura do empreendimento que reúne mais de 150 opções compras e lazer é um projeto que acompanha a evolução da cidade de Balneário Camboriú. Segundo Catherine, os clientes estão mais criteriosos e modernizar o espaço vai estimular as vendas e a permanência do público no shopping.

“O Atlântico Shopping é um importante centro de compras da região com o diferencial de estar próximo à praia e em uma área central, de fácil acesso. Os clientes possuem um perfil exigente e acompanhar as tendências desses consumidores é fundamental para que possamos atender suas expectativas com qualidade, segurança e conforto,” complementa.

Sobre

O Atlântico Shopping foi inaugurado em 1997 na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Um dos seus diferenciais é a sua localização privilegiada. Está situado na Avenida Brasil, no centro de Balneário Camboriú e a poucos metros da praia. Possui 150 lojas, salas de cinema, opções gastronômicas e de entretenimento e estacionamento coberto. Recebe diariamente um público eclético formado por moradores e turistas brasileiros e do exterior. Além de atrações especiais em datas comemorativas, o shopping também promove frequentemente apresentações musicais e culturais valorizando artistas da região.

Rotas Comunicação