As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), que dá bolsas para pessoas de baixa renda estudarem em universidades privadas, segue até esta sexta-feira (3). Ainda dá tempo para se inscrever, basta ter feito o Enem e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Na região estão sendo disponibilizadas mais de duas mil bolsas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no endereço http://siteprouni.mec.gov.br. Podem fazer a inscrição os egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais da própria escola, e pessoas com deficiência. Apenas estudantes que não tenham diploma de curso superior podem concorrer a vagas do ProUni.

Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. No mesmo endereço é possível verificar os documentos e procedimentos necessários para a realização da inscrição.

O inscrito deve aguardar a divulgação da lista de pré-selecionados pelo MEC, que será divulgada no site do ProUni, nos dias 6 de fevereiro (primeira chamada) e 20 de fevereiro (segunda chamada). O candidato pré-selecionado será convocado para entrevista na universidade selecionada para comprovação das informações prestadas em sua inscrição.

Univali

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali), que na região possui campus em Balneário Camboriú e Itajaí, está disponibilizado ao total 1.118 vagas em cursos de graduação com bolsas de estudos integrais. As vagas não são só pra Balneário e Itajaí, mas também para Piçarras, Tijucas, Biguaçu, São José e Florianópolis.

A Univali oferece vagas nos mais diversos cursos como Administração, Arquitetura, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Comércio Exterior, Construção Naval, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Fotografia, Gastronomia, História, Jornalismo, Medicina, Música, Nutrição, Odontologia, Oceanografia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, e muito mais.

UniSociesc

A UniSociesc oferece mais de mil bolsas do Prouni neste primeiro semestre de 2017. As bolsas são para os cursos de graduação, presenciais e a distância, em todas as unidades dos campi de Joinville, Florianópolis, Blumenau, São Bento do Sul, Balneário Camboriú e Curitiba.