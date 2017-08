Balneário Camboriú passa a contar com uma sede da Atom/SA

Na segunda-feira, Balneário Camboriú abriu ao público uma filial da Atom S/A, empresa que treina e capta novos “traders”, investidores do mercado financeiro que buscam ganhar dinheiro com operações de curto prazo, aproveitando-se da volatilidade do mercado. A empresa abre também uma oportunidade a quem é totalmente leigo em investimentos na bolsa, apostando em formações em vários módulos, que utilizam simuladores.

Inspirados em negócios que já existem fora do país, os proprietários da Atom S/A, os irmãos Joaquim e Carol Paiffer, desenvolvem pessoas para que fiquem habilitados a realizar operações na bolsa de valores com o dinheiro deles, fazendo com que os operadores ganhem uma porcentagem do lucro.

Em Balneário Camboriú, o novo empreendimento será tocado pelos sócios José e Rossano Passinato, que investiram num ambiente futurístico e ao mesmo tempo acolhedor para realizar os treinamentos e ainda ofertar um espaço para aqueles que queiram abrir mão de ter seu escritório em casa para trabalhar num ambiente mais profissional.

Longe das antigas cenas que remontam a nossa cabeça quando o assunto é Bolsa de Valores, a Atom S/A Balneário Camboriú dispõe de equipamentos e softwares de ponta com as plataformas de simulação mais modernas do mundo.

“A Atom tem o objetivo de ajudar qualquer interessado a conhecer sobre a profissão, suas oportunidades e ensinar na prática como fazer uma boa receita para ter sucesso nos investimentos. A melhor parte é que o interessado opera o capital da empresa, não correndo riscos no negócio”, explicou Rossano Passinato.

Durante os treinamentos os futuros traders utilizam simulador, que é operado em tempo real com dinheiro fictício numa plataforma que irão utilizar para operar capital real. Os cursos para aprender a operar na Bolsa de Valores podem ser feitos em vários módulos.

“Queremos proporcionar as pessoas a chance de ter qualidade de vida. Operar de onde quiserem, quando quiserem, sem chefe, com tempo para família e amigos”, diz uma das idealizadoras da empresa, Carol Paiffer, que esteve presente na inauguração do empreendimento.

O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, acompanhou de perto a instalação do novo negócios e destacou que o poder público municipal está empenhado em buscar empresas de tecnologia e inovação para tornar a tecnologia uma nova matriz na cidade.

A Atom/SA fica localizado na Av. Osvaldo Reis, 3385 – sala 511, no Riviera Business.

Fonte: Andréa Artigas