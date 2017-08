CineMaterna chega a Balneário Camboriú

O CineMaterna, sessões especiais de cinema para pais que tem bebês até 18 meses, já funciona em mais de 40 cidades do Brasil e no dia 13 de setembro estreia em Balneário Camboriú. O projeto é uma parceria do Grupo Almeida Junior com a Associação CineMaterna, que está proporcionando uma oportunidade de lazer para mães (e pais) no pós-parto.

Em Santa Catarina o CineMaterna estreou há dois anos em Florianópolis. Neste mês chegará no dia 15 ao Norte Shopping, em Blumenau; e no dia 30 ao Garten Shopping, em Joinville. Já em setembro, o lançamento será no Nações Shopping, em Criciúma, no dia 6; e no Balneário Shopping, em Balneário Camboriú, no dia 13. Todas as sessões especiais de cinema serão patrocinadas pela Almeida Junior.

A fundadora do CineMaterna, Irene Nagashima explicou que o diferencial são as sessões programadas para proporcionar um ambiente amigável para mães, pais e bebês, com som do filme e ar condicionado suaves, sala levemente iluminada e tapete emborrachado para os nenéns que já andam ou engatinham.

Há também trocadores dentro da sala de exibição, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos (que podem ser usados gratuitamente), bem como um ‘estacionamento’ de carrinhos de bebês. Mães voluntárias recepcionam o público e estão prontas para ajudar em caso de necessidade.

“O compromisso número um do CineMaterna é promover o resgate social da mãe por meio da cultura. O pós-parto é sempre um momento delicado. Sair de casa pode ser um desafio e conhecemos profundamente esse universo. Por isso, queremos ajudar as mulheres nessa fase da vida a tirar o pijama e a se aventurar para além do consultório do pediatra. Queremos que elas descubram que, sim, o mundo continua igual lá fora e elas podem fazer parte dele com o seu bebê nos braços. No cinema, elas desfrutam de um momento de alegria e relaxamento”, conclui Nagashima.