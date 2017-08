Um dos pontos mais tradicionais da orla de Balneário Camboriú vai se reinventar no ano em que comemora 12 anos de história. O Chaplin Bar, comandado pelo empresário Julio Cesar Moro, reabre na quinta-feira (31). A empresa continua investindo no conceito “boteco com muita classe” e trará novidades na estrutura, pratos e linha de drinks exclusivos.

Além das novidades na decoração, o uniforme dos garçons também chamará a atenção: ideia da gerente de marketing Maria Julia Moro, que buscou referências no conceito “lumberjack”, com camisas xadrez vermelha, calça de sarja, suspensório, gravata borboleta e coturno.

A chef executiva e administradora do grupo Chaplin, Gabriela Moro, destaca algumas das principais novidades do cardápio, como os nachos para comer com a galera, os risotos individuais, entre eles uma opção de risoto mais “abrasileirado” que leva carne seca, com feijão fradinho e provolone.

A linha de hambúrgueres artesanais também foi reformulada, já os petiscos mais tradicionais, como os escondidinhos, pastéis e caldinho de feijão seguem do mesmo jeito no cardápio.

No menu de sobremesas as novidades aguçam ainda mais os sentidos: tem milk-shake de churros, na taça “suja” de doce de leite artesanal, além de um sorvete sabor negresco, preparado no local, que também será servido na taça “suja” com morangos e paçoca.

Drinks especiais

Uma das grandes novidades é a carta de drinks totalmente reformulada pelo mixologista Fabio Kojak, da Apothecário, que conta com mais de 15 anos de experiência internacional na área de bar.

São 14 drinques revisitados, sendo uma linha comemorativa homenageando Charles Chaplin, com seis drinques totalmente autorais. Kojak explica que buscou referências nos filmes e também usou uma pitada de loucura na elaboração das bebidas.

“Utilizamos características da casa e vamos oferecer uma biblioteca de sabores. O intuito é proporcionar uma verdadeira experiência, utilizando o visual, a fragrância, o tato e claro, o paladar”, diz.

Entre os destaques da linha comemorativa, está o “grande ditador”, que leva chimia de figo caseira, whisky escocês turfado, suco de limão siciliano, xarope de mel com baunilha e alecrim, além de spray de bitter de chocolate. Já o drinque “tempos modernos”, segue uma linha mais inusitada com gin, água de pepino com salsão, suco de limão, tintura de sal, xarope simples, manjericão, pepino e finalizado com folha de tomilho, azeitona e pimenta branca.

O queridinho do momento, o moscow mule, também aparece em uma versão twist, que leva vodka, suco de limão e xarope de gengibre com uma espuma com notas de limão siciliano, capim limão e gengibre.



Para os mais tradicionais, um dos destaques é o chopp na bota de vidro de um litro, que resgata a tradição de quando os soldados alemães bebiam utilizando suas botas, além do Chaplin Submarino, uma caneca de chopp e uma dose de steinhaeger servida em uma canequinha do Chaplin.



O Chaplin Bar fica localizado na Avenida Atlântica, n° 2200, Balneário Camboriú. Saiba mais aqui.

Fonte: Na Mídia/Edição Página 3