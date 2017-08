A Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú (Acibalc) lançou para seus associados um serviço online ‘Protesto Expresso’, para facilitar a cobrança de títulos e documentos de dívidas vencidas.

O serviço tem baixo custo de inserção de títulos para cobrança via tabelionatos de protesto e por ser online, pode integrar com outros sistemas das empresas, com custo de R$ 5 por lançamento. Ele é uma das soluções empresariais da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC).

Segundo o administrador e coordenador comercial do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil/Seção de Santa Catarina (IEPTB/SC), Sérgio Kollet, o serviço se caracteriza pela rapidez e pela economia.

“O processo é feito todo online, não é preciso ir ao cartório. Além disso, as empresas não precisam pagar as custas e emolumentos de cartório, que ficam por conta do devedor. O único pagamento será mesmo o valor de R$5. Não haverá cobrança extra pelo treinamento para usar o programa”, destacou Kollet.

Como funciona

Após o pedido de protesto, o cartório faz uma intimação ao devedor, que tem três dias úteis para quitar a dívida. Kollet reitera que em até 65% dos casos, as dívidas são recuperadas neste período.

“Quem nunca teve seu nome negativo, acaba correndo atrás para pagar e não ter o seu nome protestado”, comenta.

Se o pagamento não for efetuado dentro desse prazo o título será protestado e aparecerá no Serasa, Boa Vista e SPC Brasil durante cinco anos. No cartório, o devedor ficará negativado até a dívida ser paga.