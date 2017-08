O 1º Congresso Nacional de Direito Imobiliário e Notarial, que será realizado em parceria com a Comissão Estadual de Direito Imobiliário e Notarial da OAB/SC, vai reunir advogados de todo o Estado, além de professores e acadêmicos, nesta quarta (30) e quinta-feira (31), no auditório da Univali, campus de Balneário Camboriú.

Entre os palestrantes está Roberto Pugliese (foto), advogado e especialista em terrenos de marinha, que inicia o evento falando deste tema bastante discutido na orla catarinense, inclusive sobre a polêmica envolvendo a demolição dos beach clubs e outras estruturas próximas ao mar em Florianópolis e outras cidades catarinenses.

“Existem muitas irregularidades cometidas pela União na medição desses espaços. Temos a obrigação de alertar os participantes sobre isso”, informa Pugliese.

O principal objetivo do Congresso é aproximar alunos e professores do Curso de Direito dos profissionais da advocacia em torno do debate sobre questões importantes e vitais nas áreas do Direito Imobiliário e também do Direito Registral e Notarial.

Palestrantes

*Roberto Pugliese: Terrenos de Marinha - Lançamento da 2ª Ed. do Livro ‘Dos Terrenos de Marinha e seus Acrescidos’;

*Miguel Oliveira Figueiró: Sistema de Registros Imobiliários;

*Lucia Dal Pont, Mariana Viegas Cunha e Gisele Rebelo Saut El Awar: Painel de Direito Notarial: A Principal Função Notarial no Espaço e no Tempo;

*Luiz Guilherme Loureiro: Propriedade Superficiária: Exame do Novo Direito Real de Laje;

*Sylvio Capanema: As Influências do Novo CPC nas Ações Imobiliárias;

*Renato Martins da Silva: Condomínio de Lotes de Terreno Urbano;

*Fernando Medeiros Ferreira: Usucapião Extrajudicial;

*Leandro Ibagy, Nelson Nitz, Sergio Luiz dos Santos e Luiz Gustavo dos Santos: Painel de Direito Imobiliário - Perspectivas do Mercado Imobiliário;

*Luiz Antonio Scavone Junior: A Crise de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel - Análise Jurisprudência, Soluções e Perspectivas;

*Zenildo Bodnar: Atividade de Protesto e o Acesso à Justiça em Tempos de Crise.

Programa

Data: 30 e 31/8/2017

Horário: 8h às 12h / 13h30 às 17h30 / 19h às 22h

Local: Universidade do Vale do Itajaí - Campus Balneário Camboriú - Auditório 2 - Bloco 7

Valor: R$ 10 por palestra

Valor da inscrição + qualquer um dos itens: Fraldas Infantis ou Produtos de Higiene Pessoal como (shampoo, sabonete, condicionador, desodorante, escova de dente etc.) para doação a entidades.

Carga Horária total: 24h

A certificação será feita conforme a carga horária de participação.