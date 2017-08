Avantis realiza concurso para distribuir bolsas de estudos

Na Mídia - A Faculdade Avantis de Balneário Camboriú acaba de lançar o concurso “Elite Avantis” que irá proporcionar 15 bolsas de estudos para os melhores classificados, que poderão escolher qualquer um dos cursos de graduação na modalidade de ensino presencial da instituição. A prova vai acontecer no dia 25 de novembro e as inscrições podem ser feitas a partir do dia 1° de setembro até dia 19 de novembro, através do site www.iobv.org.br.

A prova, realizada pelo Instituto Barriga Verde, que também é responsável pelo Enem, contará com 60 questões de múltipla escolha e vai envolver as disciplinas de português, matemática, conhecimentos gerais e atualidades, biologia, química e física. As bolsas de estudo variam de 25% a 100% de desconto, de acordo com a colocação do acadêmico.

A Avantis conta com os cursos presenciais de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, licenciatura e bacharelado em Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Gastronomia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Sistemas de Informação. No próximo ano a faculdade irá oferecer a graduação de Medicina Veterinária em Balneário Camboriú.

Atualmente a Avantis é a Melhor Faculdade de Santa Catarina, sendo recredenciada com nota 5, conceito máximo do MEC no início do semestre. O reconhecimento vale para todas as áreas da instituição desde infraestrutura até a qualidade do ensino oferecido.