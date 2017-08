Unipraias participa de debate sobre crescimento de parques temáticos

A necessidade de investimentos do governo para assegurar o crescimento do setor no país e a pesada carga tributária estavam entre os principais temas do seminário ‘A importância dos parques temáticos para o turismo’, realizado em Brasília, na terça-feira (15).

O presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), Alain Baldacci disse que a carga tributária faz o equipamento chegar a custar mais que o dobro de outros mercados. "Isso impede os empresários de fazerem os investimentos que precisamos”, afirmou Baldacci.

Ele entende que o Brasil não vai perder arrecadação, porque as últimas importações de equipamento foram feitas em 2014. "Sem o tratamento tributário correto, não é possível investir e os negócios ficam estagnados", seguiu o presidente do Sindipat.

“Se o governo atender às demandas do setor, o segmento poderá investir R$ 1,9 bilhão e gerar de 56 mil empregos nos próximos cinco anos. Atualmente, os 18 estabelecimentos associados ao Sindepat, entre eles, o Parque Unipraias Camboriú, geram 11 mil empregos diretos e movimentam cerca de R$ 1 bilhão na economia por ano”, informou Baldacci.

O Parque Unipraias Camboriú participou do seminário, representado pelo gerente geral Alfredo Kuhn e pela gerente financeira Mareli Saciloto.

“Nosso setor depende de renovação constante. O turista não volta se o parque não tiver nenhuma novidade. Marcar presença em um evento como este é importante para que fundamentais ajustes no governo saiam do papel e nós, como parque, possamos fazer os investimentos necessários”, afirma Alfredo Kuhn.

O seminário contou também com a presença do presidente da Associação Mundial de Parques Turísticos (Iappa) e vice-presidente da Disney, Greg Hale, o Ministro do Turismo, Max Beltrão, o presidente da Embratur, o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, além de parlamentares e representantes de diversos parques e atrações turísticas do Brasil.

O encontro foi organizado pela Embratur/Ministério do Turismo.