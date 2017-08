Acibalc oferece capacitação de boas práticas alimentares nesta quinta-feira

Na Mídia - O Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú (Acibalc) oferece na quinta-feira (17), às 9h, na sede da entidade, mais uma edição do curso de boas práticas para manipuladores de alimento. A capacitação vai ao encontro das normas da Vigilância Sanitária, que exige que pessoas que trabalham com manipulação de alimentos possuam essa certificação.



O evento será conduzido pela nutricionista Michelli Wilhelms, que também é coordenadora do Núcleo. Ela explica que o curso é destinado a todos os profissionais que atuam no ramo, desde cozinheiros, como também auxiliares de cozinha, ambulantes e autônomos. Entretanto, há limite de participantes: 20 pessoas.

“A Vigilância Sanitária sempre exige a atualização neste conteúdo, juntamente com outros documentos para dar o Alvará Sanitário para empresas do segmento. Então qualquer pessoa que trabalhe com alimentos pode e precisa fazer o curso. É de extrema importância, já que abordamos como devemos ter o cuidado com os alimentos para preservar a saúde dos clientes”, salienta.



O conteúdo é focado nos tipos de contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, higienização dos ambientes e as regras de como manipular os alimentos de forma correta (as boas práticas). O diferencial é que o curso que o Núcleo apresenta é mais dinâmico e preza pela interação entre participantes.

Os interessados podem procurar a Acibalc através do telefone (47) 3363-0700. A entidade fica na Rua 1.542, nº 715, na sala 24, em Balneário Camboriú. Os associados a entidade ou ao Sechobar têm desconto e pagam R$ 20. Demais interessados e não associados pagam R$ 30.