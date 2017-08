Inspirada em seu jeito de ser e no estilo urbano casual, Julia Baruffi cria sua primeira coleção de acessórios para a marca Laci Baruffi – catarinense e especializada em acessórios de couro.

A coleção cápsula assinada por Julia é moderna, minimalista e promete agregar jovialidade à marca sem deixar de lado o valor de moda atemporal – como a Laci Baruffi ja é reconhecida.

A ideia surgiu quando os pitacos da Julia no processo criativo - coordenado pela mãe e designer Laci - tornaram-se mais frequentes. Assim, juntas, mãe e filha desenvolveram uma linha de acessórios composta por bolsas, carteira, mochila e shopper bag em tecido sustentável.

Todos os produtos foram criados por Julia Baruffi e fabricados em couros de três tonalidades: preto, nude e rosa escuro, sendo os dois últimos elaborados exclusivamente para esta cápsula. Todos os produtos foram criados por Julia Baruffi e fabricados em couros de três tonalidades: preto, nude e rosa escuro, sendo os dois últimos elaborados exclusivamente para esta cápsula.

Além disso, os acessórios possuem elementos específicos para diferenciá-los dos demais, tais como: acabamento com metais níquel preto e etiqueta com a assinatura “Edição Limitada Julia Baruffi”.

Para completar o look, Julia selecionou colares exclusivos que compartilham do mesmo conceito da sua coleção para a linha Acessórios Colecionáveis por Laci Baruffi.

Todos os acessórios respeitam o conceito de exclusividade da marca e fazem parte da edição limitadíssima que será lançada dia 24 de agosto, desta vez, assinada por Julia.

O lançamento oficial será na loja Laci Baruffi do Beiramar Shopping (Florianópolis), dia 24 de agosto, a partir das 17h 30min quando a designer Laci Baruffi e Julia apresentarão a coleção cápsula a clientes, amigos e jornalistas.

SOBRE JULIA

Julia Baruffi - administradora e especialista em Pesquisa e Comunicação de Moda - coordena o marketing da marca catarinense Laci Baruffi. É filha da designer que assina a criação dos acessórios da marca - presente no mercado há mais de 25 anos, com sede no Vale do Itajaí em Ibirama/SC.

LACI BARUFFI

Marca catarinense de acessórios exclusivos, casuais e atemporais. Com fábrica localizada no interior do estado de Santa Catarina, a marca Laci Baruffi cria e renova-se todos os dias, mantendo-se fiel à sua identidade.

As bolsas e acessórios em couro com a assinatura Laci Baruffi refletem o esmero da sua designer, uma mulher obstinada e preocupada com a qualidade, e sempre em busca de maior perfeição.

A marca Laci Baruffi oferece bolsas, acessórios, carteiras, pastas, mochilas femininos e masculinos. Como também a linha Acessórios Colecionáveis composta por colares artesanais escolhidos através da curadoria da designer.

ONDE ENCONTRAR

Em Curitiba, no Shopping Mueller e Shopping Curitiba. Em Blumenau, no Shopping Neumarkt. Em Florianópolis, no Beiramar Shopping. Agora em Balneário Camboriú no Balneário Shopping. ONLINE para todo o Brasil através do site: www.lacibaruffi.com.br.