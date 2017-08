Ele é o primeiro super-herói da nossa vida e, frequentemente, quem nos ensina algumas das coisas mais importantes da nossa trajetória. Neste mês de agosto, o papai vira prioridade quando o assunto é abraçar, beijar e encher de mimos. No Balneário Shopping, o que não faltam são opções de presentes, seja ele um pai clássico, despojado, brincalhão ou fitness.



Além dos presentes, a Campanha do Dia dos Pais & Filhos do Balneário Shopping propõe valorizar os momentos reais e desafia os pais e filhos tirarem um dia para fazer tudo o que nunca fizeram juntos, como ir ao cinema, brincar no fliperama e até mesmo mergulhar em uma piscina de bolinhas, como mostra o filme criado pela Almeida Junior em parceria com o ator Rizzih e seu pai, que foram desafiados a fazer tudo isso e muito mais pelos shoppings.

Seguem nossas 9 sugestões para o seu pai:

Pai alinhado

As camisas da CLIFIELD em algodão pima e algodão egípcio são o presente “clássico e sem erro” para a data. Não há pai que não curta!

Mimo gourmet

Seu pai ama chocolate? Então não vai resistir a uma caixa de trufas especiais da PASSION DU CHOCOLAT. As esferas de chocolate maciço são recheadas com ganache trufado.

É hora de brincar!

Um dos jogos mais vendidos do mundo é uma excelente ferramenta de união entre pais e filhos. O novo Banco Imobiliário, disponível na RI HAPPY, é garantia de diversão para toda a família.

Pai perfumado

O kit masculino de perfume e shower (cabelo e corpo) da L’OCCITANE vai deixá-lo ainda mais cheiroso. A linha L’Home Cedrat possui notas cítricas de capim limão e notas aquáticas.

Churrasco com estilo

Esta churrasqueira em aço esmaltado e a carvão da CAMICADO permite assar carnes, pizza, peixes e até legumes. Além de linda e estilosa, a peça cabe em qualquer cantinho.

Conectado e feliz

Recém-lançado pela SAMSUNG, o Galaxy S8 tem características inovadoras, incluindo a tela de 5.8 polegadas, o desbloqueio pela íris, câmera dual pixel e múltiplas janelas. Smartphone para pai nenhum botar defeito.

Tal pai, tal filho

Camisetas de super-heróis, personagens de filmes ou mesmo da banda favorita são um dos presentes mais criativos que você pode imaginar. No quiosque da PITICAS, ainda é possível comprar a versão pai e filho.

Pai fitness

O Expresso Whey, proteína do soro de leite em pó com sabor café, está na lista dos pais fitness que se preocupam com o pós-treino ou substituem uma dose por uma refeição. Produto da EMPORIUM DNA.

Experiência gastronômica

Que tal levá-lo para almoçar no LAS LEÑAS? O menu de carnes nobres uruguaias é preparado no autêntico sistema de parrillas, o mesmo usado no Uruguai e da Argentina. Será um Dia dos Pais perfeito!

Primeira Via Comunicação Corporativa