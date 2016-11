Já imaginou saborear um fast food sem culpa? O lançamento da Mac Fit, que inaugura no dia 8, em Balneário Camboriú, traz essa proposta de aliar sabor e saúde também nos lanches rápidos. A hamburgueria já nasce grande, com outras inaugurações confirmadas pelo país.

O negócio é resultado de dois anos de pesquisas de dois amigos sobre o universo dos hambúrgueres tradicionais, que agradam os paladares mais exigentes. Para chegar às receitas, desenvolvidas pelo chef André Luiz Costa, foram selecionados os melhores ingredientes para garantir o sabor, aliado a qualidade nutricional de cada elemento. Por isso, todos os detalhes das receitas Mac Fit foram pensados para tornar o fast food uma opção saudável para correria do dia a dia, com hambúrgueres com metade das calorias de um comum.

Entre as opções no cardápio Mac Fit, haverá hambúrgueres de carne com zero gordura, frango orgânico, salmão com exclusão total da gordura do peixe, além de opção de fast food vegetariano. Todos acompanhados de pães sem glúten, sem lactose e sem soja. Assim como os queijos, que terão menos gordura e os molhos, produzidos com ingredientes de primeira qualidade e sem nenhuma adição de conservantes.

“Teremos também a batata, que será assada, mas igualmente crocante como a que conhecemos. Vamos oferecer opções para as crianças, como nuggets de frango orgânicos, empanados com gergelim e assados”, destaca o empresário, Rodrigo Ferreira, proprietário e idealizador da Mac Fit.



As sobremesas vão seguir a mesma linha e, para isso, a Mac Fit desenvolveu um sundae totalmente fit, que Ferreira garante ser ainda mais saboroso que a versão tradicional. “Teremos ainda uma parceria com a Freddo, que criou duas opções de sorvetes a base de água e que vão estar disponíveis na Mac Fit”, ressalta.

Expansão

A Mac Fit já nasce grande e além de Balneário Camboriú, já está sendo projetada em Curitiba. A marca também já prevê a abertura de franquias MacFit pelo Brasil. De acordo com Ferreira, outros dois projetos estão sendo desenhados, que será a Mac Fit Container e quiosques espalhados em shopping centers. Uma novidade que colocará a Mac Fit como pioneira em oferecer fast food nesta versão no país.

O Mac Fit vai atender na Avenida Brasil, esquina com a 2700.