CDL de Balneário Camboriú lança concurso de decoração natalina

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Balneário Camboriú acaba de lançar o Concurso de Decoração de Natal 2016. Podem participar lojistas e moradores gerais da cidade. Inscrições até o próximo dia 10.

Segundo informações da assessoria da entidade, as inscrições podem ser feitas através do e-mail eventos@cdl-sc.com.br ou através do WhatsApp no número (47) 9-9694-0906. Após a inscrição, o participante terá até o dia 15 de dezembro para enviar uma foto ou vídeo, com duração máxima de 10 segundos, pelo aplicativo WhatsApp, da decoração de Natal de sua loja, prédio ou casa para avaliação da comissão julgadora.

De acordo com a presidente da CDL, Eliane Colla, o objetivo do concurso é deixar a cidade mais bonita e decorada no final do ano, estimular o espírito natalino e incentivar a movimentação do comércio local.

O concurso está dividido em 3 categorias: Vitrine/Faixada de empresas associadas à CDL, Condomínios (prédios) e Casas de Balneário Camboriú. O material recebido (fotos e vídeos) será avaliado por uma comissão julgadora independente, formada por representantes de diferentes segmentos da sociedade. Os primeiros lugares de cada categoria serão premiados.