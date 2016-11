A última sexta-feira de novembro, conhecida e esperada Black Friday, terá diversos participantes na região. Nesta data, o comércio investe em promoções para atrair os clientes e dar início às compras de Natal. Veja alguns participantes:

Balneário Shopping

Serão três dias inteiros no Balneário Shopping. Os dias 25, 26 e 27 de novembro (sexta, sábado e domingo) serão marcados por promoções e descontos especiais em uma das datas de varejo mais esperadas do ano. A ação deve ampliar entre 10% e 15% as vendas e o fluxo de pessoas, comparado com a mesma campanha de 2015.



Operações de todos os mix, entre roupas, sapatos, acessórios e eletroeletrônicos irão ofertar até 70% de descontos em centenas de produtos. Na sexta-feira, primeiro dia da ação, o shopping terá horário estendido e todas as operações permanecerão abertas até a meia-noite. Além disso, as compras nas lojas participantes da campanha de Natal valerão cupons em triplo nos 3 dias para participar da campanha “Para Ser Feliz Natal” e concorrer a um BMW i3. Elétrico.

Itajaí Shopping

O Itajaí Shopping também aderiu a esta grande liquidação e entre os dias 25 e 27 de novembro, as lojas do empreendimento vão oferecer descontos de até 70% dos valores originais.

Com o slogan “Itajaí Shopping: a Black Friday mais completa é aqui”, os clientes poderão aproveitar os três dias de liquidação com uma grande variedade de produtos. Os descontos de até 70% poderão ser encontrados em lojas de eletrodomésticos, moda feminina, masculina e infantil, calçados, perfumaria e cosméticos e brinquedos para as crianças.

Nos dias da promoção, o site do shopping vai disponibilizar uma lista com os produtos que estarão em promoção.