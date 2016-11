A hamburgueria de Balneário Camboriú General Pepper abre as portas da primeira loja franqueada nesta terça-feira (22). A unidade será anexa à praça de alimentação do Itajaí Shopping e irá operar com equipamentos de primeira linha. A empresa está há quatro anos no mercado gastronômico e pretende ampliar a rede de franquias em breve.

Para a primeira franquia, o sócio Guilherme Paese aposta na inovação e modernidade dos equipamentos da loja. “A cozinha será o diferencial desta unidade. Foi projetada para ser um espaço prático e moderno. Isso vai possibilitar a redução de custos com mão de obra”, avalia. A ideia dos sócios é rentabilizar o investimento do franqueado, para que o retorno da aplicação na loja seja em até 36 meses.

A primeira franquia da hamburgueria atenderá diariamente no Itajaí Shopping, com horário das 10h às 22h de segunda a sábado. Já no domingo, a loja abre das 11h às 22h. Além dos lanches artesanais, a General Pepper possui um cardápio de pratos executivos para almoço, com funcionamento das 11h às 15h.

O cardápio traz mais de 20 opções de sanduíches totalmente artesanais, com nomes bem humorados e diversificados, como o Major Calabresa, Capitão Bacon e o Coronel Sauvignon, este último é a novidade da marca. Há também lanches para as crianças e opções vegetarianas. A hamburgueria possui serviço de delivery para as cidades de Balneário Camboriú e Itajaí, com atendimento virtual pelo site www.generalpepper.com.br.

Sobre a General Pepper

Criada em 2012 em uma loja de Balneário Camboriú, a General Pepper é uma ideia dos sócios Guilherme Paese e Gustavo de Souza. Hoje, os empreendedores ampliaram o negócio e a empresa alcançou novos patamares, inclusive uma unidade em Itajaí, anexa à praça de alimentação do Bistek Supermercados. A instalação no Itajaí Shopping será o primeiro passo para tornar a General Pepper uma rede de franquias de sucesso.

Fonte: Oficina das Palavas