FG Empreendimentos recebe reconhecimento no Prêmio Impar

A FG Empreendimentos fecha o ano de 2016 sendo uma das empresas de maior afinidade com o público de Santa Catarina. O reconhecimento é resultado do Prêmio de Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional (Impar), realizado pelo Grupo RIC. Hoje (8), a construtora de Balneário Camboriú recebe o prêmio durante o Jornal do Meio Dia, que destaca as principais empresas catarinenses que cresceram mesmo diante ao período de instabilidade econômica no país.

O prêmio será recebido pelo diretor comercial da FG Empreendimentos, Altevir Baron, em transmissão ao vivo no Jornal do Meio Dia. “Este é um reconhecimento do nosso trabalho e compromisso com cliente. Reforça nossos princípios de gestão transparente, contempla a inovação, valorização pessoal e responsabilidade social e ambiental. Apesar de 2016 ter sido difícil para a economia do país, foi um ano muito positivo para a FG, que conquistou outras cinco importantes premiações no setor e manteve um Valor Geral de Vendas líquido estimado acima de R$ 8,5 bilhões”, comenta Baron.

A construtora encerra o ano com R$ 1,1 bilhão em estoque disponível à venda, composto por 78% de obras em construção, 9% de lançamento e 13% de estoque pronto.

Para a elaboração do prêmio, o Grupo RIC tem parceria com o Ibope Inteligência e realiza avaliações focadas no desenvolvimento regional das empresas. A pesquisa permite aos gestores das marcas uma análise de reputação e reforça a importância da empresa para o crescimento socioeconômico da região. A premiação é definida com base em pesquisas feitas com os próprios consumidores, a partir de entrevistas realizadas pessoalmente.

Fonte: Oficina das Palavras