Nos dias 10 e 11 de dezembro, 64 golfistas disputarão o 1º Reserva Open de Golfe, primeiro torneio oficial no campo do Reserva Camboriú Golfe Club, realizado em parceria com a Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. O campo estará aberto no dia 9 para treino e reconhecimento dos jogadores.

De acordo com Octavio Osternack, da Prime Consulting, administradora do condomínio, o objetivo do campeonato é abrir as portas do Reserva aos jogadores dos dois estados e também de outras federações. “É um campo desafiador e de extrema qualidade, de nível médio de dificuldade, com lagos e bancas bem postadas ao longo do percurso. Queremos que os golfistas, principalmente do sul do Brasil, venham conhecê-lo e frequentar de fato o nosso campo”, diz.

O campo do Reserva Camboriú, com seis buracos de par 3 e 4 alternados, é chamado de “executive course”, oferecendo uma experiência na medida tanto para iniciantes quanto para jogadores tarimbados. O torneio será disputado nas modalidades “stroke play” (quem fizer o menor score net é o vencedor) e “stableford” (vence quem fizer mais pontos na comparação com o resultado fixado para cada buraco), com premiação aos campeões e aos três primeiros colocados de cada categoria. Como é um evento comemorativo, destinado à confraternização dos jogadores federados, o clube oferecerá um café colonial nos dois dias de disputa e um coquetel de encerramento aos participantes.

As inscrições devem ser feitas até às 17h do dia 8 de dezembro, ou até o preenchimento das 64 vagas disponíveis. Os interessados em participar devem entrar em contato devem enviar a ficha de inscrição (disponível no site da FPCG) com o comprovante de depósito da taxa para o email anajulia@primecondominios.com. O torneio terá um custo de R$ 200,00 para não sócios do Reserva Camboriú Golfe Club e de R$ 150,00 para os associados.

Serviço

O quê: 1º Reserva Open de Golfe

Quando: dias 10 e 11 de dezembro

Local: Reserva Camboriú Golfe Club

Endereço: Rua Coronel Benjamin Vieira, 635, Centro, Camboriú – SC

Fone: (047) 3365-3005

Inscrições: no e-mail anajulia@primecondominios.com

Informações: no site www.fprgolfe.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa