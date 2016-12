Audiência pública sobre o centro de eventos será terça-feira

Acontecerá na próxima terça-feira, às 14h, no hotel Sibara em Balneário Camboriú, audiência pública com representantes do governo do estado que apresentarão explicações sobre a obra do centro de eventos.

A obra não atende o que a comunidade pediu, tem erros graves de concepção e seu custo, inicialmente previsto em torno de R$ 100 milhões, poderá passar de R$ 150 milhões para o Centro ter condições operacionais.

O secretário estadual do planejamento, Murilo Flores, enviou na última quinta-feira um relatório (leia aqui) sobre a obra, mas permanecem dúvidas fundamentais.

Algumas podem ser esclarecidas pelos anexos desse relatório que o Página 3 ainda não obteve.

É necessário que os envolvidos expliquem detalhadamente e com documentos o motivo da construtora querer um aditivo no valor de R$ 17 milhões.

Também é preciso que o governo do estado esclareça o aditivo de prazo que passou a execução da obra de 18 para 27 meses.

São necessários detalhes sobre as fundações, o Página 3 trabalha com a informação que houve fraude para aumentar o curto da obra.

É fácil esclarecer este aspecto, basta o governo do estado entregar cópia da sondagem do terreno que serviu de base ao projeto para ser examinada por especialistas e comparada com sondagem mais antiga em poder do jornal.

Resta também esclarecer o motivo dos projetistas da Prosul não terem seguido as sugestões da comunidade e optado por um projeto muito mais caro e que precisará ser remendado para atender ao objetivo proposto.

O governo do estado corre contra o relógio porque o ministro do Turismo, Marx Beltrão, pretende inspecionar a obra na quinta-feira e haverá constrangimento se até lá não estiver tudo esclarecido.

O prefeito Edson Piriquito e seu sucessor Fabricio Oliveira exigiram clareza antes de qualquer conversa sobre aditivos.

Numa situação extrema, a obra será paralisada.

