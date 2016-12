Crianças recebem presentes da Árvore dos Sonhos no Balneário Shopping

Crianças atendidas pela Biblioteca Comunitária Bem-Viver, de Camboriú, receberam das mãos do Papai Noel do Balneário Shopping os presentes do projeto Árvore dos Sonhos. A entrega, realizada no próprio shopping, segue uma agenda que iniciou na quarta-feira, com o repasse dos presentes ao Lar Fabiano de Cristo, e Itajaí, e finaliza na próxima terça, dia 20, com a entrega para crianças e jovens atendidos pela Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral.

Realizada pelo sétimo ano consecutivo, nesta edição o projeto Árvore dos Sonhos do Balneário Shopping envolveu e estimulou o público a ajudar a presentear cerca de 300 crianças atendidas por seis entidades assistenciais da região. Os padrinhos escolhiam uma ou mais bolinhas penduras em uma das 10 árvores de Natal do shopping, compravam um presente de acordo com a idade e características das crianças e entregavam no Concierge.

Também estão sendo presenteadas crianças atendidas pelas entidades Amor Para Down, Lar Maternal Bom Pastor e Projeto Sal da Terra, todas beneficentes de Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú.

“O projeto só é este grande sucesso devido aos padrinhos e madrinhas que adotaram as crianças e ao apoio de grandes parceiros como a imprensa, mídia e todos os fornecedores que colaboraram com a produção e disseminação da ideia. Esta é uma ação de todos e é muito gratificante perceber que em um momento de solidariedade tantas pessoas se unem e se mobilizam para fazer acontecer”, finaliza o gerente de marketing do Balneário Shopping, Rafael Fiedler.