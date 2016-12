Nesta sexta-feira (16), a partir das 20h30, acontece o Natal Padrão EMBRAED. As atrações serão abertas ao público em frente à Central de Vendas da construtora EMBRAED, localizada na Avenida Brasil nº 3223 em Balneário Camboriú. Quem for até o local, além de recepcionar o Papai Noel poderá prestigiar a apresentação do Coral Vivaz de Itapema. Além de distribuição de doces e mimos para as crianças também estarão presentes no local food truck Madame Churros e carrinho de pipoca gourmet.

“Esta é uma época mágica capaz de encantar adultos e crianças. E como não poderia ser diferente presenteamos a comunidade e também os turistas com mais atrações natalinas. Viver Balneário Camboriú em todos os sentidos e proporcionar lindos momentos é algo que fazemos questão de realizar”, diz a presidente do Grupo EMBRAED Tatiana Rosa Cequinel.

Programação Natal Padrão EMBRAED

A partir das 20h​, o público poderá se concentrar em frente a Central de Vendas para aguardar a chegada do bom velhinho. No local, também haverá apresentação do Coral Vivaz, de Itapema, que interpretará canções tradicionais natalinas além de músicas clássicas populares.

O Papai Noel partirá da Barra Sul a bordo do BC by Bus, primeiro ônibus panorâmico da região, que circulará pela Avenida Atlântica e a Brasil. Após desembarcar e fazer sua primeira aparição ao público o bom velhinho será recepcionado pelos presentes às 20h30. Ele irá interagir com as crianças além de distribuir ​doces e brindes. Food truck de churros e​ de pipoca serão mais atrativos.

A programação poderá ser alterada em caso de mal tempo.

Serviço:

Natal Padrão EMBRAED

Data: 16 de dezembro/201​6

Horário: Das 20h30​ às 22 horas

Local: Avenida Brasil, 3223 esquina com a rua 3.300.

Confirme presença no evento.

Mais informações: www.embraed.com.br

Fonte: Rotas Comunicação