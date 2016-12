O avanço da fotografia digital é constante tema de discussão e algumas vezes esquecemos os primórdios, os químicos, os rolos de filmes, o quarto vermelho. Nos surpreendemos quando encontramos pessoas que resistem com essa arte e insistem em levá-la adiante. Esse é o caso da oficina Queimando o Filme, que acontece neste final de semana 16, 17 e 18, no centro cultural Lote84, em Balneário Camboriú.

Na oficina os alunos aprendem a construir uma câmera pinhole, a revelar e ampliar as fotografias no quarto escuro, depois de uma saída fotográfica e uma aula sobre história da fotografia, com muitos experimentos há serem realizados. Mas além da técnica a oficina é também uma forma de mostrar ao público que o analógico ainda está vivo em cada fotógrafo e merece ser trabalhado.

O ministrante da oficina é o fotógrafo Junior Köche que tem a fotografia analógica fortemente enraizada em sua carreira. Ele estudou na Universidade do Vale do Itajaí, e hoje desenvolve projetos autorais dentro desta ramo. Uma de suas inspirações é a fotógrafa Maureen Bisiliatt. A oficina conta com o apoio de O Padeiro – Artisan Bakery.

As inscrições podem ser feitas pelo página do Facebook.

Serviço:

Oficina de fotografia analógica – QUEIMANDO O FILME

Datas: 16, 17 e 18 de dezembro

Horários: dia 16 – 19h às 22h

dias 17 e 18 – 14h às 20h

Investimento: R$ 480,00 à vista ou 3x de R$160,00

Informações: Lote84 ou estudiolote84@gmail.com