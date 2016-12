Apesar de uma tendência de retração nas contratações em todo o país, o ano de 2016 se encerra com um balanço positivo para o McDonald’s: foram contratados 19.443 funcionários, para diferentes cargos e posições, em todas as regiões do Brasil. No Sul o número de vagas criadas foi de 2.152, com isso, a região figura como a 2ª que mais contratou ao longo do ano.

As oportunidades para os cargos operacionais representaram 98% do total de vagas oferecidas, seguida pelas posições de gerente, técnicos em manutenção e executivos para a corporação.

Anualmente, o McDonald´s investe R$ 40 milhões em treinamento e capacitação pessoal e é reconhecido como porta de entrada para o mercado formal de trabalho, pois não exige experiência. A empresa é reconhecida como uma das maiores empregadoras de jovens até 25 anos, justamente a camada da sociedade que mais foi atingida pelo desemprego nos últimos meses. E mesmo em um ano desafiador, com o cenário econômico adverso, a companhia conseguiu manter o ritmo de contratações.

Uma das melhores empresas para trabalhar

Mais uma vez, os pilares de incentivo ao primeiro emprego e treinamento contínuo aos funcionários garantiram o reconhecimento do McDonald’s como um dos melhores empregadores no Brasil. O McDonald’s foi eleito pela 17ª vez pelo Instituto Great Place to Work® como uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Também está no ranking das 150 Melhores Empresas Para Você Trabalhar do Guia Você SA e entre as 10 melhores companhias com boas práticas de gestão de pessoas na América Latina em estudo do grupo Gestão RH.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.100 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO).

