Desde o início da semana, os clientes do Balneário Shopping contam com uma hora a mais por dia para comprar os presentes de Natal, entre 11h e meia-noite. A partir de segunda-feira que vem, 20 de dezembro, serão duas horas a mais de funcionamento, das 10h à meia-noite. O horário especial de final de ano objetiva atender com mais comodidade o grande fluxo de clientes que circulam no mês de dezembro.

Na semana que antecede o Natal, duas atrações musicais vão reforçar o clima especial desta época do ano no Balneário Shopping. A primeira delas será neste sábado (17), às 20h, com apresentação do coral da Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú. No dia 20 de dezembro, será a vez da Orquestra Brother’s Band, formada por um grupo de amigos músicos da região, que apresenta repertório especial de Natal às 21h.

Até o dia 24 de dezembro, o público ainda pode conversar e tirar fotos com o Papai Noel do Balneário Shopping. O personagem mais querido do Natal atende diariamente, entre 15h e 22h30, no pavimento L2 do shopping.

Horário especial de final de ano

Até 17 de dezembro: 11h à meia-noite

Dia 18 de dezembro: Lojas, das 14h às 21h. Alimentação e Lazer, das 11h às 23h

De 19 a 23 de dezembro: 10h à meia-noite

Dia 24 de dezembro: 10h às 19h

Dia 25 de dezembro: fechado

De 26 a 30 de dezembro: 11h às 23h

Dia 31 de dezembro: 11h às 19h

Dia 1º de janeiro: Lojas, das 15h às 21h. Alimentação e Lazer, das 11h às 23h

Atrações especiais de Natal

Apresentação Coral da Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú

Data: 17 de dezembro (sábado)

Horário: 20h

Valor: gratuito

Apresentação Orquestra Brother’s Band

Data: 20 de dezembro (terça)

Horário: 21h

Valor: gratuito

