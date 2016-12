Círculo S.A. lança fio exclusivo para confecção de peças para cachorros

Pensando em diversos mercados que o artesanato pode alcançar e nas possibilidades de ampliar o mix de produtos que os artesãos podem confeccionar e oferecer para incrementar o seu negócio, a Círculo S.A., referência na fabricação de fio para trabalhos manuais no país, lançou a coleção Pet Model. A novidade exclusiva é direcionada aos cachorros e apresenta em cada novelo um mordedor diferente com efeito sonoro.

Desenvolvidos em 100% poliéster, os novelos de Pet Model são ideais para produzir roupinhas, meias, bandanas, cachecol, gorros, fantasias e muitos outros acessórios. Possui cinco variações de cores e são oferecidos em novelos de 100 gramas que servem tanto para o tricô (agulhas 4 a 5 milímetros), quanto para o crochê (agulhas de 2 a 2,5 milímetros). O verso do rótulo contém receitas que servem como sugestões para iniciar o trabalho manual.

Este produto é inédito no mercado brasileiro. “Desenvolvemos esta novidade pensando em mais uma forma de ajudar os artesãos em seus trabalhos. Foi feito um estudo e o mercado pet é um dos poucos que não sentiram o impacto da crise, crescendo 7,8% no faturamento em 2015 e movimentando R$ 18 milhões na economia. Por ser um setor em crescimento, oferecemos mais esta possibilidade para que o artesão acompanhe as tendências do mercado e aproveite a oportunidade para ampliar a sua renda”, explica o gerente de Marketing da Círculo, Osni de Oliveira Junior.

A linha Pet Model está disponível nos principais armarinhos e lojas de aviamentos do Brasil.